Σε εξέλιξη η συνεδρίαση στη Νίκαια: Οι αγρότες ορίζουν αντιπροσωπεία για διάλογο με την κυβέρνηση

Κατάμεστη η αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Νίκαιας της Λάρισας όπου συνεδριάζει αυτή την ώρα η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, με βασικό αντικείμενο τον καθορισμό της αντιπροσωπείας που θα συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση όπου θα τεθούν τα 6 κυβερνητικά θέματα αλλά και το σύνολο των αγροτικών αιτημάτων, αλλά και θα γίνει διεξοδική συζήτηση της πρότασης για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου στην Αθήνα, την ώρα της συνάντησης με τον πρωθυπουργό ίσως όχι μόνο με λεωφορεία, αλλά και με τρακτέρ, ενώ ίσως ακουστεί και η πρόταση για ενιαίο μπλόκο στην Αθήνα.

Πολλά μπλόκα προσέρχονται στη συζήτηση λέγοντας «ναι» στον διάλογο, αλλά και «ναι» στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εφόσον δεν ικανοποιηθούν την Τρίτη από αυτά που θα ακούσουν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό θα απουσιάσουν οι αγρότες των Πράσινων Φαναριών και της Κρήτης, που έχουν διαφοροποιήσει τη στάση τους.

Ελεύθερο το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου

Ελεύθερο είναι πλέον το μεγαλύτερο μέρος του εθνικού οδικού δικτύου από τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, καθώς οι παραγωγοί προχώρησαν στη λήξη των αποκλεισμών στα περισσότερα σημεία της Βόρειας Ελλάδας, ενόψει και του ραντεβού τους με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13/1 το απόγευμα. Ωστόσο, τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα μπλόκα, στην άκρη των δρόμων.

Λήξη των αποκλεισμών καταγράφεται και στα περισσότερα τελωνεία, με μοναδική εξαίρεση αυτό των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί, οι αγρότες αποφάσισαν σε γενική τους συνέλευση να προχωρούν σε πλήρη αποκλεισμό εισόδου και εξόδου για όλα τα οχήματα –πλην εκτάκτων περιστατικών– καθημερινά έως και την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, από τις 18:00 έως λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Την ίδια ώρα, το τελωνείο της Νίκης άνοιξε σήμερα στις 10:00 το πρωί. Υπενθυμίζεται ότι παρέμενε κλειστό από τις 8 Ιανουαρίου, όταν οι αγρότες είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό της εισόδου και της εξόδου για φορτηγά, Ι.Χ. οχήματα και τουριστικά λεωφορεία από τις 11 το πρωί.

Στο Νευροκόπι Δράμας, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν προχωρήσει από τις 8 Ιανουαρίου, στις 08:00 το πρωί, σε αποκλεισμό της διέλευσης φορτηγών και επαγγελματικών οχημάτων, με το σημείο να αναμένεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία σήμερα στις 18:00. Το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης η κυκλοφορία των Ι.Χ. και των τουριστικών λεωφορείων διεξαγόταν μέσω παρακαμπτήριων οδών.

«Κατεβαίνουμε στην Αθήνα με μικρό καλάθι»

Μιλώντας στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» δύο αγροτοσυνδικαλιστές που αναμένεται να δώσουν το παρών στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη, ο Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων και ο Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για το αποτέλεσμα των συνομιλιών.