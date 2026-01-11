Σε εξέλιξη η σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα - Επιλογή πέντε αντιπροσώπων για το Μέγαρο Μαξίμου

Σε εξέλιξη βρίσκεται στα Μάλγαρα η σύσκεψη αγροτών από επτά νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, με κεντρικό θέμα την επιλογή πέντε αντιπροσώπων, που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη της Τρίτης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα μπλόκα των αγροτών της Βόρειας Ελλάδας στοχεύουν αφενός στην εξάντληση του δημοσιονομικού χώρου για τα αγροτικά θέματα και αφετέρου στη βελτίωση όσων έχει ανακοινώσει ήδη η κυβέρνηση.

Το κλίμα στο μπλόκο των Μαλγάρων είναι βαρύ μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και την συμφωνία της Mercosur, που επηρεάζει κατά πολύ την πεδιάδα της δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς είναι ο μεγαλύτερος ορυζώνας της χώρας και ένα από τα προϊόντα, που θα έρχεται αδασμολόγητο στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και το ρύζι. Αυτό που φοβούνται οι αγρότες είναι ότι θα υπάρξει νέα κατρακύλα της τιμής του ρυζιού.

Όσον αφορά την κυκλοφορία στους δρόμους, ανοιχτά είναι όλα τα τελωνεία της Βόρειας Ελλάδας.

Παράλληλα, στις 3 το μεσημέρι αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στους Ευζώνους προκειμένου να παρθεί απόφαση για το αν οι αγρότες θα κλείσουν 7 με 11 το βράδυ σήμερα και αύριο το τελωνείο των Ευζώνων. Τα τελωνεία Νίκης, Εξοχής και Προμαχώνα παραμένουν επίσης ανοικτά.

Σε ό,τι αφορά την εθνική οδό, στο ύψος των Μαλγάρων, η διέλευση των οχημάτων σε δύο λωρίδες προς Αθήνα και τρεις προς Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται ελεύθερα.

Ανοικτό είναι και το Δερβένι, ανοιχτή είναι και η παλιά εθνική οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ και στη Χαλκιδική, όπου στήθηκε το μπλόκο στη Νέα Τρίγλια, είναι ανοιχτός ο δρόμος της Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών.