Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τήλος μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Η Τήλος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τα ακραία φαινόμενα της 21ης Ιανουαρίου, με ισχύ έως τις 21 Απριλίου 2026.

Το υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας | Eurokinissi/ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας τέθηκε ο Δήμος Τήλου, μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί στις 21 Ιανουαρίου.

Η απόφαση υπογράφηκε από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των εκτεταμένων ζημιών και τη θωράκιση της ασφάλειας των κατοίκων.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις και σημαντική διάβρωση εδαφών σε διάφορα σημεία του νησιού, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το καθεστώς έκτακτης ανάγκης θα παραμείνει σε ισχύ για τρεις μήνες, έως τις 21 Απριλίου 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες παρεμβάσεις και οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που άφησε πίσω της η κακοκαιρία.

