Σε νοσοκομείο της Λάρισας η Μαρέβα Μητσοτάκη λόγω αδιαθεσίας

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής (17/4) στην εθνική οδό, όταν η σύζυγος του Πρωθυπουργού αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η κ. Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη βρέθηκε εκτάκτως σήμερα το πρωί στη Λάρισα. Ενώ βρισκόταν καθ' οδόν με το αυτοκίνητό της, μια ξαφνική αδιαθεσία την ανάγκασε να τροποποιήσει το πρόγραμμά της και να αναζητήσει άμεσα ιατρική συνδρομή.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, η σύζυγος του Πρωθυπουργού κατευθύνθηκε στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Η επίσκεψη δεν ήταν προγραμματισμένη και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση του ιατρικού προσωπικού.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη υποβλήθηκε σε μια σειρά από ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έγιναν για καθαρά προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε περαιτέρω πρόβλημα.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη είναι καλά στην υγεία της και, αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι, έλαβε το «πράσινο φως» από τους γιατρούς.

Το περιστατικό έληξε αίσια, με την ίδια να αποχωρεί από το νοσοκομείο της Λάρισας λίγη ώρα αργότερα, συνεχίζοντας κανονικά τη διαδρομή και το πρόγραμμα της ημέρας της.