Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει κάνει όλο το διαδίκτυο να απορεί: Τι είναι η φωτογραφία με τα τραύματα στο πρόσωπο

Μία φωτογραφία όπου εμφανίζεται ο ίδιος με εμφανή τραύματα στο πρόσωπο ανήρτησε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έχει προκαλέσει κύμα αποριών.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε ένα story στο Instagram, όπου εμφανίζεται με μελανιές στο κούτελο, το μάτι και την μύτη, αλλά δεν δίνει κανένα στοιχείο για την προέλευσή τους.

«Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο» αρκείται να γράψει, ενώ έχει και μία ένδειξη «πριν και μετά», όπου είναι επιλεγμένο το «μετά».

Η εμφάνισή του αυτή σχολιάζεται έντονα και είναι βέβαιο πως θα κυκλοφορήσουν πολύ γρήγορα σενάρια και memes για την εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη.

