Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Άνοιξε στους αστυνομικούς και ομολόγησε

Ομολόγησε τη γυναικοκτονία της 39χρονης συζύγου του ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη σήμερα, Δευτέρα (01/06), το πρωί στο σπίτι τους σε κεντρικό σημείο της Καλαμάτας.

Όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το περιστατικό, οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι ύστερα από καταγγελία που δέχθηκαν και όταν έφτασαν εντόπισαν νεκρή τη γυναίκα.

«Σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι)» αναφέρεται.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του Action24, στο χέρι της γυναίκας εντοπίστηκε ένα μαχαίρι, το οποίο φέρεται να είναι και αυτό με το οποίο την σκότωσε ο 41χρονος.

Είναι πολλά τα σενάρια για το γιατί είχε η γυναίκα το μαχαίρι, με το κυριότερο να αναφέρει πως ο γυναικοκτόνος το τοποθέτησε εκεί για να σκηνοθετήσει τον χώρο του εγκλήματος.

Σημειώνεται πως το ζευγάρι έχει δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας περίπου 10 και 6 ετών, που βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας όταν σημειώθηκε η γυναικοκτονία. Πλέον έχουν μεταφερθεί στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη γυκαικοκτονία

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.

Τι λέει φίλη του θύματος

Οικογενειακή φίλη του θύματος, που βρέθηκε στο σημείο, μίλησε στους δημοσιογράφους με δάκρυα στα μάτια και τρεμάμενη μετά τις τραγικές εξελίξεις.

Όπως είπε η ίδια, η 39χρονη ήταν στενή φίλη της αδελφής της και όταν είδε το πρωί την είδηση, μίλησε με εκείνη, που της επιβεβαίωσε πως είναι πράγματι εκείνη το θύμα.

Απαντώντας για το εάν το ζευγάρι είχε προβλήματα, η γυναίκα σημείωσε: «Δεν ξέρω, καλά τους έβλεπα μαζί».