Σε ύφεση η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη: Η εικόνα στα μέτωπα της Αιτωλοακαρνανίας

Σε ύφεση και οριοθετημένη είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, χάρη στην επιφυλακή και την άμεση επέμβαση πολύ ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για την πυρκαγιά στις 18.12.

Στις 18.17 έκανε την πρώτη ρίψη το πρώτο ελικόπτερο, που εκτελούσε εναέρια περιπολία και τη δεύτερη στις 18.21.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς, ήδη με εντολή του αρχηγού του Π.Σ., βρίσκεται στο σημείο κλιμάκιο της Διεύθυνσης αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που συλλέγει στοιχεία, από μάρτυρες και κάμερες, προκειμένου να διευκρινίσουν από που ξεκίνησε και πως.

Φωτιές σήμερα: 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Σημειώνεται ότι το τελευταίο 24ωρο, από τις 18.00 χτες μέχρι τις 18.00 σήμερα, Δευτέρα 11-8-2025, εκδηλώθηκαν 70 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 55 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 15.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική απευθύνει παράκληση προς όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

Σε εξέλιξη οι πυρκαγιές σε Τρελάγκαθα Μεσολογγίου και Γαλατά

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας, με συνέπεια να εκδοθεί μήνυμα από το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων προς το Μεσολόγγι.

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Επίσης και στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Κάτω Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, η πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη, με 47 πυροσβέστες, τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα να επιχειρούν την κατάσβεσή της. Τρία αεροσκάφη πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ