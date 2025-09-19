Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο Μενίδι – Ολονύχτια επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Καλύτερη φαίνεται πως είναι η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε εργοστάσιο ξυλείας (και επεκτάθηκε σε επιχείρηση υποδημάτων αλλά και μία αποθήκη) στο Μενίδι.

Όπως ενημέρωσε πριν από λίγο ο Δήμος Αχαρνών, σε επιφυλακή θα παραμείνουν όλη τη νύχτα τόσο δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αχαρνών, όσο και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, για την αποφυγή αναζωπύρωσης της φωτιάς που πλέον έχει ελεγχθεί.

Η φωτιά ξέσπασε σε βιομηχανικό χώρο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα και άμεσα κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός πυροσβεστικών δυνάμεων και συγκεκριμένα 20 οχήματα, 44 πυροσβέστες και 3 ελικόπτερα.

Από τα πρώτα λεπτά βρέθηκαν στο σημείο όλα τα κλιμάκια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, υδροφόρες αλλά και μηχανήματα έργου, ενώ συνέδραμαν εθελοντές και όμοροι δήμοι.

Στο σημείο θα βρίσκονται διαρκώς ισχυρές δυνάμεις, ενώ άμεσα ξεκινούν και ενέργειες αποκατάστασης.

«Η εικόνα είναι καλύτερη, όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υπό έλεγχο το συμβάν» λένε, από την πλευρά τους πηγές της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, καίγοντας παλέτες κι άλλα εύφλεκτα υλικά, με αποτέλεσμα να πάρει γρήγορα διαστάσεις και να προκαλέσει τεράστια κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Οι άνεμοι που έπνεαν ήταν πολύ δυνατοί με τις κηλιδώσεις που δημιουργήθηκαν να περνούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, καίγοντας ολοσχερώς και μια επιχείρηση υποδημάτων.

Υπενθυμίζεται πως στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής ήχησε μήνυμα του 112, με την οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, ώστε να προστατευτούν από τους τοξικούς καπνούς.