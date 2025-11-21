Παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, έγιναν από την Ολυμπία Οδό τα εγκαίνια του νέου χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων στο Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ακράτας. Ο σταθμός απέχει 70 χλμ. από το λιμάνι των Πατρών και 156 χλμ. από την Αθήνα.

Καλύπτοντας μια έκταση περίπου 15 στρεμμάτων, ο νέος σταθμός εξυπηρέτησης έχει δυναμικότητα 45 βαρέων οχημάτων. Χάρη στο σύστημα των 34 καμερών που επιτρέπουν την επίβλεψη του χώρου 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για τη στάθμευση των βαρέων οχημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να ξεκουραστούν χωρίς να ανησυχούν για τυχόν κλοπή του φορτίου που μεταφέρουν.

Οι υπηρεσίες που προσφέρει ο νέος σταθμός

Για τη διασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας των υπηρεσιών προς τους οδηγούς, για μια διανυκτέρευση ή μια σύντομη παύση, η Ολυμπία Οδός διαμόρφωσε έναν φιλικό χώρο ανάπαυσης παρέχοντας δωρεάν Wi-Fi, αυτόματο πωλητή αναψυκτικών και σνακ, καθώς και τουαλέτες με ντους.

Οι οδηγοί των φορτηγών έχουν πρόσβαση στον Σταθμό Εξυπηρέτησης Βαρέων Οχημάτων Ακράτας μέσω του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού στον ΣΕΑ Ακράτας, στην κατεύθυνση προς Πάτρα. Η καταβολή του σχετικού τιμήματος γίνεται με κάρτα ή μετρητά στα αυτόματα μηχανήματα πληρωμής.

Επίσης, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει ο Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών Ακράτας, που είναι ανοιχτός 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και περιλαμβάνουν πρατήριο καυσίμων, εστιατόριο (Autogrill) και μίνι μάρκετ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο ΣΕΑ Ακράτας | Ολυμπία Οδός

«Οι επαγγελματίες οδηγοί εργάζονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και επομένως, αυτός ο σταθμός είναι ένα έργο που συμβάλει τόσο στη δική τους ασφάλεια όσο και ευρύτερα στην οδική ασφάλεια. Επίσης, η συνεργασία της Ολυμπίας Οδού με την Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαιώνει πως όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και όραμα, οι πόροι μετατρέπονται σε υποδομές υψηλής ποιότητας με άμεσο θετικό αντίκτυπο και στις τοπικές κοινωνίες. Πρόκειται για έναν οδικό άξονα στρατηγικής σημασίας, ο οποίος σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται στην πλήρη ανάπτυξή του με την παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος των 10 χλμ κοντά στην Πάτρα. Ένας ασφαλής και σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που συνδέει την Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο», ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Δήμας.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού, Παναγιώτης Παπανικόλας, δήλωσε: «Ο νέος Σταθμός Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στη φιλόδοξη στρατηγική μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Υπηρεσιών εξυπηρέτησης και ασφάλειας στις μετακινήσεις, αλλά και του συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης, που από το 2022 εφαρμόζει μόνο η Ολυμπία Οδός για επαγγελματίες και ιδιώτες. Μια συνολική προσέγγιση στη διαχείριση του κόστους μεταφορών που συνάδει με τις σύγχρονες απαιτήσεις διακίνησης εμπορευμάτων, όπως είναι η αποτελεσματικότητα, η ανταγωνιστικότητα και η συμβολή στους στόχους βιωσιμότητας».

Ο νέος χώρος εξυπηρέτησης πληροί υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου ενός ενεργειακώς αποδοτικού κτηρίου κατηγορίας Α, δικτύων θέρμανσης και ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού με ηλιακή ενέργεια για χρήση στις εγκαταστάσεις υγιεινής. Τους επόμενους μήνες, η Ολυμπία Οδός θα συνεχίσει να βελτιώνει τον χώρο προσθέτοντας νέες υπηρεσίες, όπως νέο εξοπλισμό για τη φιλοξενία φορτηγών ψυγείων και μια εφαρμογή για κράτηση θέσεων μέσω κινητού τηλεφώνου.

