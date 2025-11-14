Σεισμοί: Χάρτης δείχνει τα «κόκκινα» σημεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Μια πρωτοποριακή πλατφόρμα και ένας ολοκληρωμένος χάρτης σεισμικού κινδύνου, βασισμένοι σε εκτενή ανάλυση δεδομένων, στοχεύουν στη συμβολή στην πρόληψη και τη μείωση των συνεπειών των σεισμών στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

Η EFEHR αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο οργανισμών που προάγει την έρευνα και τις υπηρεσίες γύρω από την εκτίμηση σεισμικού κινδύνου και ρίσκου.

Κορυφαίοι επιστήμονες από ολόκληρη την Ευρώπη συμμετέχουν σε μια διεθνή κοινοπραξία, προσφέροντας διαδραστική πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν τον ευρωπαϊκό κτιριακό πλούτο, την ευπάθεια και την ευαλωτότητα των κατασκευών, τα μοντέλα απόκρισης δικτύων, τα πιθανά σενάρια σεισμών και πολλά ακόμη.

Ο χάρτης, ο οποίος δημιουργείται από σεισμολόγους και μηχανικούς, χωρίζει τις γεωγραφικές περιοχές σε ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας. Κάθε ζώνη αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες τιμές που αποτελούν τη βάση για τον αντισεισμικό σχεδιασμό κτιρίων και τεχνικών έργων.

Σύνδεση με την Ελλάδα

Ελληνικοί φορείς συμμετέχουν ενεργά στην κοινοπραξία EFEHR και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών Μοντέλων. Τα επεξεργασμένα δεδομένα αποτελούν τη βάση για τις προτάσεις αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας της Ελλάδας.

Ο ελληνικός χάρτης διακρίνει τη χώρα σε τρεις βασικές ζώνες:

Περιοχές με σχετικά χαμηλή σεισμική επικινδυνότητα

Περιοχές με μέση επικινδυνότητα

Περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα

Περιοχές υψηλού σεισμικού κινδύνου

Οι χώρες με τον υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο στην Ευρώπη είναι η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αλβανία, η Ιταλία και η Ρουμανία. Μεγάλες πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη στην Τουρκία, η Κατάνια και η Νάπολη στην Ιταλία, το Βουκουρέστι στη Ρουμανία και η Αθήνα στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες απειλές.

Σύμφωνα με την κοινοπραξία EFEHR και τη βάση δεδομένων EM-DAT, κατά τον 20ό αιώνα οι σεισμοί προκάλεσαν πάνω από 200.000 θανάτους στην Ευρώπη, με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στην Ιταλία (1908, 1915) και την Τουρκία (1939).

Η νέα χαρτογράφηση του σεισμικού κινδύνου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση της πιθανότητας ισχυρών σεισμών και της αναμενόμενης έντασης της εδαφικής κίνησης σε διάφορες περιοχές. Παράλληλα, λειτουργεί ως καθοριστικός πυλώνας για τον σχεδιασμό μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης.