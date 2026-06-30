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Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία: Αισθητός στις γύρω περιοχές

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:13 σήμερα το πρωί 14 χλμ. ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας.

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Σεισμογράφος
Σεισμογράφος | Shutterstock
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Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:13 το πρωί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας, και σε απόσταση 178 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.

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