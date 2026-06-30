Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στη Λακωνία: Αισθητός στις γύρω περιοχές

Σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 07:13 το πρωί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο, 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρωνα Λακωνίας, και σε απόσταση 178 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά της Αθήνας.

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.