Σεισμός μεγέθους 8 Ρίχτερ αναμένεται στην περιοχή του Αιγαίου, όπως τουλάχιστον εκτιμά ο Τούρκος καθηγητής γεωλογίας Σουλεϊμάν Παμπάλ, ο οποίος αξιολογώντας τις σεισμικές δονήσεις στην περιοχή του Μπαλίκεσιρ, κατέληξε πως «υπάρχει μια αφύσικη κατάσταση».

Σε συνέντευξή του στο CNN Turk, αναφέρεται σε μια «σεισμική καταιγίδα» στην περιοχή, που προκαλεί φόβο στους κατοίκους. «Βιώνουμε μια αφύσικη κατάσταση» είπε, εκτιμώντας ότι ο αριθμός των σεισμών έχει ξεπεράσει τις 15.000.

«Σεισμοί μεγέθους 4-5 και μικρότερου μεγέθους συνεχίζουν να συμβαίνουν κάθε μέρα», είπε προσθέτοντας ότι «βιώσαμε δύο σεισμούς μεγέθους 6,1 Ρίχτερ. Αυτοί συνέβησαν στο ρήγμα Σιντίργκι στη ζώνη ρηγμάτων Σιμάβ κοντά στο Σιντίργκι».

Σεισμός στο Αιγαίο: Η θεωρία του Τούρκου γεωλόγου

Ο ίδιος επεσήμανε ότι «είναι λάθος να θεωρούμε ότι πρόκειται για την ίδια γραμμή ρηγμάτων». «Δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή ρηγμάτων», είπε και πρόσθεσε ότι η υποκείμενη πραγματικότητα αυτών των καταιγίδων είναι τα συστήματα ελληνικού και του κυπριακού Τόξου, τα οποία αναπτύχθηκαν κατά μήκος της γραμμής Κρήτης-Ρόδου, όπου η νότια αφρικανική πλάκα υποχωρεί κάτω από την Ανατολία.

Το 2011 και νωρίτερα φέτος (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο), βιώσαμε αυτή την «σεισμική καταιγίδα» σε μεγαλύτερη κλίμακα στο Αιγαίο, είπε ο Παμπάλ, προσθέτοντας ότι αυτή η κίνηση έχει τώρα μετατοπιστεί προς τα ανατολικά.

Η σεισμική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μαγματική δραστηριότητα στην περιοχή εκδηλώνεται ως «σεισμική καταιγίδα».

Συνέβη το 2011. Συνέβη και πριν, γύρω από τη Σαντορίνη, το 1956. Με άλλα λόγια, σεισμικές καταιγίδες που σχετίζονται με μαγματική δραστηριότητα συμβαίνουν σε αυτό το όριο της πλάκας, στη γραμμή σύγκρουσης μεταξύ της Αφρικής στο νότο και της Ανατολίας στο βορρά, στη ζώνη υποβύθισης και στις περιοχές πάνω από την άκρη της υποβυθιζόμενης πλάκας.

Όπως υπογράμμισε, η δραστηριότητα που εντοπιζόταν το προηγούμενο διάστημα στο Αιγαίο φαίνεται τώρα να μετακινείται προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τη δυτική Τουρκία. «Η σεισμική ενέργεια στην περιοχή της Σινδργκί είναι πιθανό να αποτελεί προειδοποιητικό στάδιο για κάτι μεγαλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατέληξε δε σημειώνοντας ότι αυτή η δραστηριότητα στο βορρά μπορεί να θεωρηθεί ως προπαρασκευαστική φάση για ακόμη μεγαλύτερους σεισμούς στην περιοχή αυτή.