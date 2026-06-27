Σεισμός στη Λέσβο: Δόνηση 3,6 Ρίχτερ ανοικτά της Μήθυμνας

Σεισμός σημειώθηκε στη Λέσβο το μεσημέρι του Σαββάτου (27/06), στις 13:27, ανοικτά της Μήθυμνας.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το μέγεθος του σεισμού ήταν 3,6 Ρίχτερ, το επίκεντρο 7 χλμ. ανατολικά της Μήθυμνας και το εστιακό βάθος στα 13,6 χλμ.
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