Σεισμός στη Ναύπακτο: Αισθητός στις γύρω περιοχές

Σεισμός με επίκεντρο τη Ναύπακτο έγινε αισθητός στις γύρω περιοχές. Τι δείχνει η μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

σεισμός Ναύπακτος
Σεισμός στη Ναύπακτο
Ασθενής σεισμός έγινε αισθητός, περίπου στις 8:40 το πρωί της Μεγάλης Παρασκευή, στη Ναύπακτο, στο Αντίρριο, στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας και της Αχαΐας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα, βόρεια - βορειοδυτικά της Ναυπάκτου. Το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίζεται σε 12,2 χιλιόμετρα.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

