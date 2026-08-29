Σεισμός στο Άστρος Κυνουρίας – Αισθητός και στην Αθήνα

Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πελοπόννησο, πέντε λεπτά πριν τις 3 το ξημέρωμα του Σαββάτου.
Σύμφωνα με τα αυτόματα αποτελέσματα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας και εστιακό βάθος 67 χιλιόμετρα.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή (Ναύπλιο, Τρίπολη, Άργος κλπ) ενώ υπάρχουν αναφορές πως έγινε αισθητή ακόμα και στην Αττική σε περιοχές όπως ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, ο Άλιμος και η Νίκαια.
Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
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