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Σεισμός στο Άστρος Κυνουρίας – Αισθητός και στην Αθήνα

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγα λεπτά με επίκεντρο την περιοχή 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας.

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Σεισμογράφοι που καταγράφουν τον σεισμό | Eurokinissi
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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Πελοπόννησο, πέντε λεπτά πριν τις 3 το ξημέρωμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τα αυτόματα αποτελέσματα του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή 4 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Άστρους Κυνουρίας και εστιακό βάθος 67 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή (Ναύπλιο, Τρίπολη, Άργος κλπ) ενώ υπάρχουν αναφορές πως έγινε αισθητή ακόμα και στην Αττική σε περιοχές όπως ο Πειραιάς, η Καλλιθέα, ο Άλιμος και η Νίκαια.

Μέχρι και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

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