Σεισμός τώρα στη Λευκάδα 4,1 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λευκάδα το πρωί της Δευτέρας (17/11).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Νικήτα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
