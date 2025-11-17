Μενού

Σεισμός τώρα στη Λευκάδα 4,1 Ρίχτερ

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Νικήτα.

Reader symbol
Newsroom
σεισμογράφος
Σεισμογράφος | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Λευκάδα  το πρωί της Δευτέρας (17/11).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται κοντά στον Άγιο Νικήτα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Leukada
Λευκάδα

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ