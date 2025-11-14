Σεισμός τώρα στην Αμοργό: Δόνηση 3,4 Ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια από την Αμοργό, συγκεκριμένα νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης, με το EMSC να δίνει διαφορετική καταγραφή, στα 3,6 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε περί τος 06.39 σήμερα (14/11), με εστιακό βάθος 14,4 χλμ. και επίκεντρο 15 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.
- ΕΛΤΑ: Ο Σκλήκας μία μέρα πριν παραιτηθεί από CEO ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ - Αποκαλυπτικό έγγραφο
- Ο Τραμπ βάζει τους Antifa σε λίστα τρομοκρατών: Μέσα και δύο ελληνικές οργανώσεις
- Προκαλεί ξανά ο Κυριαζίδης της ΝΔ: Δεν βγαίνει με 5.000 ευρώ - «Δεν πρέπει να φάω; Ευτυχώς δουλεύει η σύζυγος»
- Κιάρα Μαρκέζη: Η καλλονή εγγονή του Άκη Τσοχατζόπουλου «θερίζει» την πασαρέλα
Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη του σεισμού. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.