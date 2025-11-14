Μενού

Σεισμός τώρα στην Αμοργό: Δόνηση 3,4 Ρίχτερ ταρακούνησε το νησί

Σεισμός τώρα μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια από την Αμοργό.

Αναθεωρημένη Λύση του GEIN
Σεισμός τώρα μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε νότια από την Αμοργό, συγκεκριμένα νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης, με το EMSC να δίνει διαφορετική καταγραφή, στα 3,6 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η δόνηση σημειώθηκε περί τος 06.39 σήμερα (14/11), με εστιακό βάθος 14,4 χλμ. και επίκεντρο 15 χλμ νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

 

