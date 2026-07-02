Σεισμός σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με την ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ να έχει το επίκεντρό της πολύ κοντά στο χέρσο μέρος του νησιού, καθιστώντας τη ιδιαίτερα αισθητή.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος 12,9 χιλιόμετρα και επίκεντρο 11 χιλιόμετρα Νότια-Νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

Η δόνηση σημειώθηκε περί τις 14:06, ενώ αναφέρεται πως έγινε αισθητή μέχρι και τη Ρόδο.