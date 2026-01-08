Σενάριο για χιόνια στα βόρεια προάστια τις επόμενες ημέρες: Διπλή βουτιά της θερμοκρασίας στην Αθήνα

Μπορεί η κακοκαιρία που επηρέασε πολλές περιοχές της χώρας να υποχωρεί σταδιακά, ωστόσο η πολική αέρια μάζα που ακολουθεί αναμένεται να φέρει τσουχτερό κρύο από τις απογευματινές ώρες, καθώς και χιόνια μέχρι και τα βόρεια προάστια της Αθήνας τις επόμενες ημέρες.

Στην Αττική η θερμοκρασία αναμένεται να παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις τις επόμενες ημέρες, με την πρώτη μεγάλη βουτιά αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα ξημερώματα της Παρασκευής η θερμοκρασία «θα κάνει μια εντυπωσιακή βουτιά και νωρίς το πρωί δεν θα ξεπερνάμε τους 6 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης».

Η πολική αέρια μάζα αναμένεται να φέρει χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα στις περιοχές της Ηπείρου, της δυτικής Μακεδονίας και της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Χιόνια ακόμα και στα βόρεια προάστια της Αθήνας τις επόμενες ημέρες

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος, ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία και προς το Σάββατο ο υδράργυρος θα «αγγίξει» τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

«Αυτό σημαίνει ότι μας έρχεται πάλι ένα κύμα κακοκαιρίας που θα γυρίσει τους ανέμους σε νοτιάδες και θα δώσει και πάλι πολλές και ισχυρές βροχές κυρίως στα δυτικά, αλλά και το ανατολικό Αιγαίο», είπε ο κ. Μαρουσάκης.

Στη συνέχεια ακολουθεί νέα πολική εισβολή από την Κυριακή το βράδυ έως και την Τρίτη, οπότε κατρακυλά και πάλι ο υδράργυρος στο κέντρο της Αθήνας κοντά στους 6 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα αυτή τη φορά αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να δούμε χιόνια μέχρι και τα βόρεια προάστια.

«Είναι δηλαδή πιθανό, Δευτέρα και Τρίτη τα χιόνια να επισκεφτούν ακόμη και τα βορειότερα τμήματα του νομού Αττικής. Θα δούμε και πάλι να χιονίσει στα νησιά μας, δηλαδή να το στρώνει ακόμη και δίπλα στη θάλασσα», είπε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Μετά την Τρίτη, αναμένεται να οδηγηθούμε και πάλι σε θερμοκρασίες κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.