Σέρρες: Αναζητείται DNA δεύτερου ατόμου για τη δολοφονία του 17χρονου

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 17χρονου στις Σέρρες, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο εμπλοκής και δεύτερου ατόμου.

Η έρευνα επικεντρώνεται σε δείγματα DNA που ενδέχεται να ανήκουν σε άλλο πρόσωπο, πέραν του 16χρονου που έχει ήδη ομολογήσει τον αρχικό ξυλοδαρμό.

Οι αστυνομικοί έχουν πραγματοποιήσει εκτεταμένη αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος, ενώ αυτόπτες μάρτυρες καλούνται να καταθέσουν για όσα είδαν.

Η απολογία του 16χρονου

Ο 16χρονος δράστης, που κρίθηκε προφυλακιστέος, παραδέχθηκε ότι χτύπησε τον 17χρονο Άγγελο, υποστηρίζοντας όμως ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Στην απολογία του φέρεται να είπε:

«Τον ρώτησα τι είπε στην κοπέλα μου… Μου φάνηκε ότι αγρίεψε και του έριξα μια γροθιά στο πρόσωπο.

Δύο-τρεις γροθιές και μια γονατιά στο κεφάλι… Έπεσε κάτω και σταμάτησα να τον χτυπάω».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως ο θάνατος του 17χρονου οφείλεται στα δικά του χτυπήματα:

«Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος… Δεν πιστεύω ότι τον σκότωσα. Με το χέρι στην καρδιά, εγώ δεν τον σκότωσα».

Το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι Αρχές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο ο 17χρονος να δέχθηκε και δεύτερη επίθεση, μετά το αρχικό περιστατικό στο προαύλιο της Μητρόπολης Σερρών, όπου είχε δοθεί «ραντεβού» μεταξύ των δύο νεαρών.

Μετά τον πρώτο ξυλοδαρμό, ο 17χρονος –όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Star– κατευθύνθηκε αιμόφυρτος σε κατάστημα τυχερών παιγνίων της περιοχής, ζητώντας να καθαριστεί στην τουαλέτα. Παρέμεινε εκεί περίπου 20 λεπτά και στη συνέχεια έφυγε με φίλους του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο σπίτι του.

Οι αστυνομικές αρχές θεωρούν πιθανό ο δεύτερος ξυλοδαρμός να συνέβη όταν ο 17χρονος έφτασε στον ακάλυπτο χώρο του σπιτιού του. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι το θύμα είχε δεχθεί εκτεταμένα χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματος, τα οποία οδήγησαν σε σοβαρές εσωτερικές κακώσεις.

Παράλληλα, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι εντόπισε αίματα και σε άλλο σημείο, πιο απομακρυσμένο από το πρακτορείο όπου είχε βρεθεί ο 17χρονος μετά την πρώτη επίθεση.