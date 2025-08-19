Σέρρες: Βυτιοφόρο «βούτηξε» σε κανάλι με νερό - Σώος ο οδηγός

Ένα σοβαρό τροχαίο κατά το οποίο ανετράπη και έπεσε μέσα σε κανάλι με νερό ένα βυτιοφόρο σημειώθηκε σήμερα (19/8) τις πρωινές ώρες στην Ε.Ο. Σερρών - Νιγρίτας.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου, για απροσδιόριστους μέχρι στιγμής λόγους έχασε τον έλεγχο του ογκώδους οχήματος με αποτέλεσμα την ανατροπή του σε αρδευτικό κανάλι πριν το Σωφρονιστικό κατάστημα Νιγρίτας.

Άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον οδηγό του βυτιοφόρου το οποίο είχε φορτίο με λύματα, ο οποίος έχοντας τις αισθήσεις του διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, κατά την ΕΡΤ.