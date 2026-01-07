Σέρρες: Η νεκροτομή «δείχνει» βαριά χτυπήματα στον 17χρονο – Αναλαμβάνει την ευθύνη η μητέρα του 16χρονου

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος στις Σέρρες, μετά τον θάνατο του 17χρονου τον οποίο χτύπησε άγρια επειδή έστειλε μήνυμα στην κοπέλα του. Ο δράστης, που έχει ομολογήσει την επίθεση, παρουσιάστηκε στις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεκροτομή που διενεργήθηκε στον άτυχο 17χρονο έδειξε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, καθώς και ρήξη εσωτερικών οργάνων.

Μετά τον καβγά, ο 17χρονος ζήτησε από υπάλληλο πρακτορείου τυχερών παιχνιδιών να του επιτραπεί η είσοδος για να πλυθεί και παρέμεινε στην τουαλέτα περίπου 20 λεπτά.

Η μητέρα του φερόμενου ως δράστη ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου, δηλώνοντας: «Αν και είναι πολύ λίγο, ζητώ συγγνώμη. Αν ο γιος μου φταίει, θα πληρώσει. Θα φυλακιστεί». Όπως ανέφερε, ο γιος της τής είχε πει ότι είχε προηγηθεί καβγάς, χωρίς όμως να αποκαλύψει ότι είχε χτυπήσει τόσο σοβαρά τον 17χρονο.

«Μου είπε ότι μαλώσανε, αλλά όχι ότι τον χτύπησε τόσο πολύ», σημείωσε.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο τόνο, η ίδια ανέλαβε την ευθύνη λέγοντας: «Καλύτερα να δικαστώ εγώ. Έπρεπε να είχα βάλει περισσότερα όρια».