Σέρρες: Νεκρός βρέθηκε ένας 17χρονος στο υπόγειο του σπιτιού του

Τραγωδία στις Σέρρες ανήμερα των Θεοφανίων (6/1) με έναν 17χρονο να εντοπίζεται νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού από την ίδια του τη μητέρα.
Μάλιστα, σήμερα το πρωί είχε δηλωθεί στο αστυνομικό τμήμα η εξαφάνισή του, ενώ όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο άτυχος 17χρονος έφερε χτυπήματα στο σώμα του.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του με την Αστυνομία να έχει προχωρήσει στην προσαγωγή ενός ατόμου.
Να σημειωθεί ότι εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, όπως και το ενδεχόμενο εμπλοκής του 17χρονου σε καβγά μεταξύ νεαρών που φέρεται να σημειώθηκε χθες βράδυ.
