Σέρρες: Ποινική δίωξη στον 16χρονο για ανθρωποκτονία με δόλο - Κρατούμενος έως την απολογία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.