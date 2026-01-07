Μενού

Σέρρες: Ποινική δίωξη στον 16χρονο για ανθρωποκτονία με δόλο - Κρατούμενος έως την απολογία

Ασκήθηκε ποινική δίωξη στον 16χρονο για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου στις Σέρρες, ενώ παραμένει κρατούμενος έως την απολογία του.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

 

