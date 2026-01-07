Σέρρες: Ποινική δίωξη στον 16χρονο για ανθρωποκτονία με δόλο - Κρατούμενος έως την απολογία

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τελεσθείσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες.
Ο ανήλικος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.
Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.
