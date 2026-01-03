Σέρρες: Στον 45χρονο αγνοούμενο πυροσβέστη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλες

Στον πυροσβέστη που αγνοούνταν ανήκει η σορός που εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα (3/1) στο όρος Μπέλες στις Σέρρες.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 45χρονος διοικητής του Πυροσβεστικού Σταθμού είχε εξαφανιστεί στις 23 Δεκεμβρίου και μέχρι την ταυτοποίηση σήμερα, δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του.

Όπως αναφέρει και η τοπική ιστοσελίδα lionnews.gr, βάσει των έως τώρα πληροφοριών, το όχημα του άτυχου Διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων ανευρέθη τουλάχιστον 1,5 χλμ μακριά από τη σωρό του, η οποία εντοπίστηκε θαμμένη στα χιόνια.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις και τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν προκύπτει ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα συλλυπητήρια τους εξέφρασαν οι Εθελοντές Διασώσες (ΟΦΚΑΘ) μέσα από ανακοίνωση στο Facebook: «Ενημερώνουμε οτι εντοπίστηκε η σορός και το αυτοκίνητο του αγνοούμενου απο τα Άνω Πορόϊα Σερρών σε δύσβατο σημείο απο συνάδελφους κυνηγούς στο όρος Μπέλλες περιοχή "Χωνι"

Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια», αναφέρει η ανακοίνωση.



