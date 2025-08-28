Σφίγγει ο κλοιός του Ισραήλ στη Γάζα: Συνεδρίαση υπό τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την κρίση

Το Ισραήλ ενέτεινε χθες Τετάρτη (28/8) τις στρατιωτικές επιχειρήσεις γύρω από τη Γάζα, αψηφώντας τη διεθνή πίεση για να βάλει τέλος στην επίθεση, ενώ αρνήθηκε ξανά την ύπαρξη λιμού που καταγγέλλει ο ΟΗΕ, αποκαλώντας την «εντελώς κατασκευασμένη».

Έπειτα από σχεδόν 23 μήνες εισβολής, με έναυσμα άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023, ο Ντόναλντ Τραμπ προέδρευσε στον Λευκό Οίκο συνεδρίασης «πολιτικού» χαρακτήρα για την ένοπλη σύρραξη, είπε αμερικανός αξιωματούχος, κατά το ΑΜΠΕ.

Όμως δεν δημοσιοποιήθηκε ουσιαστικά καμιά λεπτομέρεια για τη συνάντηση αυτή, που αναγγέλθηκε από τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ ως «ευρεία σύσκεψη» για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Γάζα: Η συνάντηση «κορυφής» για την κρίση

Σύμφωνα με το BBC και τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ, διεθνής ειδικός απεσταλμένος στην Εγγύς Ανατολή από το 2007 ως το 2015, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες.

Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες για τουλάχιστον 38 νεκρούς σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ σε όλο τον θύλακο υπό πολιορκία, που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή και οι κάτοικοί του απειλούνται να υποστούν γενικευμένο λιμό, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής προστασίας.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει περί το 75% της Λωρίδας της Γάζας, ανέφερε πως μονάδες του επιχειρούν στην περιφέρεια της πόλης της Γάζας για να «καταστρέψουν τρομοκρατικές υποδομές» και εγκαταστάσεις, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Ο στρατός συμπλήρωσε πως θα είναι «αναπόφευκτη» η απομάκρυνση του πληθυσμού από το αστικό κέντρο, που παρουσιάζεται ως το τελευταίο μεγάλο οχυρό της Χαμάς. Χιλιάδες κάτοικοι έχουν φύγει ήδη.

Ολονύχτιος βομβαρδισμός του Ισραήλ στη Γάζα

«Αεροπλάνα βομβάρδιζαν και drones έριχναν όλη νύχτα», είπε τηλεφωνικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τάλα αλ Χατίμπ, που ζει στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας. «Είμαστε ακόμη στο σπίτι μας, κάποιοι γείτονες έφυγαν. Αλλά, όπου κι αν πας, σ’ ακολουθεί ο θάνατος!», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζει εντεινόμενη πίεση, εντός και εκτός χώρας, για να βάλει τέλος στην επίθεση του στρατού του στη Λωρίδα της Γάζας.

Το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησής του ενέκρινε στις αρχές του μήνα επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει να καταληφθεί η πόλη της Γάζας, πρωτεύουσα του θυλάκου, στο βόρειο τμήμα του.

Οι περίπου δύο εκατομμύρια κάτοικοι της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής έχουν εξαναγκαστεί να εκτοπιστούν επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι το τρέχον διάστημα οι κάτοικοι στην περιοχή της πόλης της Γάζας, που συμπεριλαμβάνει την πόλη και παρακείμενους καταυλισμούς προσφύγων, είναι ένα εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε ότι η πόλη θα καταστραφεί ολοσχερώς αν η Χαμάς δεν δεχτεί να αφοπλιστεί και να αφήσει ελεύθερους όλους τους ομήρους, αν δεν αποδεχτεί «τους όρους» της κυβέρνησης Νετανιάχου.