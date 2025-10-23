Μενού

Σφοδρή κακοκαιρία στην Πάρο: Ταλαιπωρία για δεκάδες ταξιδιώτες

Η κακοκαιρία που «χτύπησε» την Πάρο δυσκόλεψε δεκάδες ταξιδιώτες.

Reader symbol
Newsroom
πάρος
Κακοκαιρία στην Πάρο | TikTok
  • Α-
  • Α+

Η κακοκαιρία «χτύπησε» σήμερα (23/10) και την Πάρο, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν δεκάδες επιβάτες που επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν από τα πλοία.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνονται να προσπαθούν να μπουν στο πλοίο για να αναχωρήσουν εν μέσω καταιγίδας και αέρα. Κρατούν στα χέρια τους βαλίτσες και ομπρέλες και τρέχουν προς την προβλήτα.

@manolisroussos33 Χαμός από βροχή...#paros #rain #october ♬ Σαν περπατάς παραπατάς - Live - Κώστας Τσαρουχάς

To parianostypos.gr αναφέρει ότι οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν στις 12 το μεσημέρι και ότι το φαινόμενο διήρκεσε για περίπου 15 λεπτά. Ο υετός που καταγράφηκε στο νησί ήταν 15 χιλιοστά, σε μόλις ένα τέταρτο της ώρας.

Ωστόσο, οι μόνιμοι κάτοικοι της Πάρου, βλέπουν με αισιοδοξία το γεγονός ότι έβρεξε από τώρα στο νησί, καθώς το νησί αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα ανομβρίας, με τις βροχές να πέφτουν κατά κύριο λόγο τους χειμερινούς μήνες. 
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ