Σφοδρή κακοκαιρία στην Πάρο: Ταλαιπωρία για δεκάδες ταξιδιώτες

Η κακοκαιρία «χτύπησε» σήμερα (23/10) και την Πάρο, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν δεκάδες επιβάτες που επιβιβάζονταν και αποβιβάζονταν από τα πλοία.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνονται να προσπαθούν να μπουν στο πλοίο για να αναχωρήσουν εν μέσω καταιγίδας και αέρα. Κρατούν στα χέρια τους βαλίτσες και ομπρέλες και τρέχουν προς την προβλήτα.

To parianostypos.gr αναφέρει ότι οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν στις 12 το μεσημέρι και ότι το φαινόμενο διήρκεσε για περίπου 15 λεπτά. Ο υετός που καταγράφηκε στο νησί ήταν 15 χιλιοστά, σε μόλις ένα τέταρτο της ώρας.

Ωστόσο, οι μόνιμοι κάτοικοι της Πάρου, βλέπουν με αισιοδοξία το γεγονός ότι έβρεξε από τώρα στο νησί, καθώς το νησί αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα ανομβρίας, με τις βροχές να πέφτουν κατά κύριο λόγο τους χειμερινούς μήνες.

