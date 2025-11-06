Σφοδρή καταιγίδα έπληξε τα Χανιά: «Ποτάμια» οι δρόμοι - Νερά μπήκαν σε ξενοδοχεία

Σφοδρή καταιγίδα έπληξε τα Χανιά το μεσημέρι της Πέμπτης με αποτέλεσμα πολλοί δρόμοι να πλημμυρίσουν και να μετατραπούν σε… ποτάμια.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, τα στενά της Παλιάς Πόλης των Χανίων γέμισαν νερά, με αποτέλεσμα να είναι απροσπέλαστα, ενώ στην οδό Κονδυλάκη τα νερά μπήκαν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Υπερχειλίσεις από φρεάτια και αποχετεύσεις καταγράφηκαν παράλληλα στην οδό Αποκορώνου, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, στο Καλαμάκι, στη Νέα Χώρα και αλλού, ενώ κατολιθήσεις σημειώθηκαν στην οδό Περιβολίων.

Αντίστοιχες καταστάσεις βίωσαν και οι κάτοικοι στη Σούδα αφού τα νερά της βροχής έφτασαν στις αυλές των σπιτών, ενώ στο κλειστό γήπεδο Κλαδισού νερά μπήκαν από τη στέγη και έπεφταν στο παρκέ και στις εγκαταστάσεις. Για να αντιμετωπίσουν τις διαρροές οι υπεύθυνοι έβαλαν… κουβάδες.