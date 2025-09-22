Σήφης Βαλυράκης: Στις 30 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται η δίκη για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί, μετά από τρεις αναβολές που είχε λάβει, η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας για την ανθρωποκτονία του πρώην υπουργού Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021 .

Στο εδώλιο κάθονται δύο ψαράδες της περιοχής, οι οποίοι οι οποίοι αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση που τους αποδίδεται.

Στο δικαστήριο παρόντες ήταν η χήρα και τα παιδιά του Σ. Βαλυράκη, οι οποίοι μέσω των δικηγόρων τους κατέθεσαν δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.