«Σιγά, τι έκανα»: Μεθυσμένη οδηγός έκανε «στράικ» σε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα στον Άλιμο

Μια 60χρονη μεθυσμένη οδηγός προκάλεσε υλικές φθορές σε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε γειτονιά στον Άλιμο.

παρεσυρε αυτοκίνητα
Οδηγός στον Άλιμο | Mega TV
Το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας, ένα λευκό ΙΧ σκόρπισε τον πανικό στον Άλιμο. Στο τιμόνι βρισκόταν μια 60χρονη γυναίκα σε κατάσταση μέθης, η οποία έχασε τον έλεγχο και έπεσε διαδοχικά πάνω σε 11 παρκαρισμένα οχήματα.

 

Οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι στους δρόμους: «Άκουγα τα 'μπαμ' όπως έβρισκε στα αυτοκίνητα». Η 60χρονη επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουνς πως «πήγε να το σκάσει».

Γείτονες έτρεξαν να την εμποδίσουν μέχρι να φτάσει η αστυνομία. Στο αλκοτέστ επιβεβαιώθηκε πως ήταν μεθυσμένη. Η οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το πιο εξοργιστικό ήταν πως δεν έδειξε καμία απολύτως συναίσθηση του κινδύνου που προκάλεσε, τα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ήταν: «Σιγά, τι έκανα».

