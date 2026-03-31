Σήμερα η κηδεία της Μαρινέλλας στη Μητρόπολη Αθηνών - Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της

Το ύστατο χαίρε στη μεγάλη Ελληνίδα ερμηνεύτρια Μαρινέλλα αναμένεται να δοθεί σήμερα, Τρίτη 31 Μαρτίου, ο θάνατος της οποίας σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο ελληνικό τραγούδι.

Η εξόδιος ακολουθία προγραμματίζεται για τις 14:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 13:00 η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου.

Φόρο τιμής στην εμβληματική ερμηνεύτρια που άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 87 ετών και σφράγισε με τη φωνή της για περισσότερες από έξι δεκαετίες το ελληνικό τραγούδι, θα αποτίσουν φίλοι και θαυμαστές. Η ταφή της εν συνεχεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Διαβάστε ακόμα: Mαρινέλλα: Οι εξετάσεις που δίνονται στο πάλκο και οι «Μαρινελλικοί» - Η σπάνια συνέντευξή της το 1982

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί να πραγματοποιηθούν δωρεές στον σύλλογο Φλόγα που στηρίζει παιδιά με νεοπλάσματα, τις ασθένειες και τις οικογένειές τους.

Η περιπέτεια της υγείας της Μαρινέλλας ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, όταν υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια συναυλία της στη σκηνή του Ηρωδείου.

Πρωταγωνίστησε στη μουσική σκηνή επί 65 χρόνια. Ερμήνευσε αμέτρητα τραγούδια σπουδαίων συνθετών και στιχουργών, ενώ γνώρισε αμέτρητο θαυμασμό σε κάθε εμφάνισή της σε κέντρα, θεατρικές σκηνές και συναυλιακούς χώρους.