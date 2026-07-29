Σίνδος: Ανεξέλεγκτη καύση πλαστικών και αμιάντου κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή

Μια σοβαρή υγειονομική «βόμβα» απειλεί τον Δήμο Δέλτα, κοντά στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου, εξαιτίας μιας παράνομης χωματερής. Αν και έχουν περάσει τρεις μήνες από την τελευταία φωτιά στην περιοχή, τεράστιες ποσότητες πλαστικών, πλάκες αμιάντου και οικοδομικά μπάζα συνεχίζουν να σιγοκαίνε κάτω από το χώμα σε μια έκταση 15 στρεμμάτων. Αυτή η διαρκής καύση απελευθερώνει εξαιρετικά τοξικούς καπνούς που είναι άκρως επικίνδυνοι για τον άνθρωπο.

Οι ειδικοί εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους, καθώς οι τοξικές αυτές ουσίες μολύνουν το εύφορο υπέδαφος, τις καλλιέργειες και τους βοσκότοπους της περιοχής. Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι οι συνέπειες μπορεί να περάσουν στην τροφική αλυσίδα, αλλά και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του πόσιμου και αρδευτικού νερού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το πρόβλημα στην περιοχή είναι χρόνιο, καθώς από το 2020 γινόταν συστηματική απόρριψη αποβλήτων (υπόθεση που εξαρθρώθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από την αστυνομία). Σήμερα, βουνά από επικίνδυνα υλικά παραμένουν μια ανάσα από τη βιομηχανική ζώνη, με τους κατοίκους και τους επιστήμονες να απαιτούν την άμεση απομάκρυνσή τους για να αποτραπούν τα χειρότερα.