Σητεία: Ελεύθερος με όρους ο 16χρονος για το θανατηφόρο τροχαίο - Θα παρακολουθείται από επιμελητή ανηλίκων

Ο 16χρονος που ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 15χρονο στη Σητεία αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ θα παρακολουθείται από επιμελητή ανηλίκων.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 16χρονος οδηγός που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο στην περιοχή της Ειρηνούπολης στη Σητεία και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου συνεπιβάτη και φίλου του το βράδυ της Τρίτης.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα παρακολουθείται στενά από επιμελητή ανηλίκων μέχρι την ενηλικίωσή του αποφάσισαν ανακρίτρια και εισαγγελέας.

Σήμερα Παρασκευή, στις 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας Σητείας συγγενείς φίλοι και συμμαθητές είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη, τραγικές φιγούρες οι γονείς του άτυχου παιδιού. Στο πένθος βρίσκεται η κοινωνία της Σητείας αναζητώντας απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

