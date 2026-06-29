Σκόπελος: 28χρονος κατηγορείται για τον βιασμό μιας συναδέλφου του - Αφέθηκε ελεύθερος με όρους

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, 28χρονος που κατηγορείται για βιασμό, μετά από καταγγελία 19χρονης συναδέλφου του στη Σκόπελο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το gegonota.news, το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026. Όπως κατέθεσε στις Αρχές η 19χρονη, μετέβη στο σπίτι όπου διαμένει ο σύντροφός της, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, περιμένοντάς τον να επιστρέψει. Ο σύντροφός της συγκατοικεί με τον 28χρονο φερόμενο θύτη.

Η 19χρονη φέρεται να υποστήριξε ότι ξύπνησε το επόμενο πρωί, με το παντελόνι της κατεβασμένο, χωρίς όμως να έχει αφαιρεθεί και το εσώρουχό της. Έτσι αποφάσισε να προχωρήσει σε καταγγελία.

Από την πλευρά του, ο 28χρονος υποστήριξε στην απολογία του ότι η 19χρονη είχε μεταβεί πράγματι στο σπίτι όπου συγκατοικεί με τον σύντροφό της, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και καθώς ήταν εκνευρισμένη με τον σύντροφό της, άρχισε να τον φλερτάρει.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 28χρονος υποστήριξε ότι τη ρώτησε αν ήθελε να την αγκαλιάσει, εκείνη συναίνεσε και ακολούθησε ερωτική πράξη, μετά από ρητή της συναίνεση.

Η 19χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχεται ότι υπήρξε μεταξύ τους ερωτική επαφή. Υποστηρίζει, δε, ότι είπε στον 28χρονο πως δεν επιθυμούσε να συνεχιστεί η ερωτική επαφή, κάτι που εκείνος φέρεται να αποδέχθηκε καθώς απομακρύνθηκε προς το κρεβάτι του.

Όπως καταγγέλλει, το επόμενο πρωί ξύπνησε χωρίς να θυμάται τι είχε συμβεί στη συνέχεια, διαπιστώνοντας ότι το παντελόνι της ήταν κατεβασμένο, ενώ φορούσε ακόμη το εσώρουχό της.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Τα ρούχα που φορούσαν ο 28χρονος και η 19χρονη έχουν αποσταλεί για εργαστηριακό έλεγχο καθώς και τα σεντόνια του δωματίου, ενώ η νεαρή υποβλήθηκε και σε τοξικολογικές εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθεί πόσο αλκοόλ είχε καταναλώσει.