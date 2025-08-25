Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου συχωριανού του που είχε εξαφανιστεί

Ένας 75χρονος συνελήφθη στη Σκύδρα για την δολοφονία ενός 72χρονου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν περίπου πριν 10 ημέρες, στην περιοχή Δάφνη, κατά την επιστροφή του στο χωριό του από ψώνια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται το karatzova.com, ο άνδρας είχε προσαχθεί από τους αστυνομικούς, καθώς τα παιδιά του θύματος είχαν αναφέρει ότι είχαν κάποιες διαφορές.

Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε ότι είδε το θύμα, το πυροβόλησε με καραμπίνα και στη συνέχεια το έδεσε στο μηχανάκι του και το έσυρε περίπου για 700 μέτρα, όπου στη συνέχεια το πέταξε σε ερημική τοποθεσία. Μάλιστα υπέδειξε το σημείο, όπου εντοπίστηκε η σορός.

Στους αστυνομικούς φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι πίστευε πως τον κλέβει, καθώς τον είχε δει να βγαίνει από το χωράφι του.

Πηγή: karatzova.com