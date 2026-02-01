Σοβαρά επεισόδια σε πορεία στη Θεσσαλονίκη: Τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν - Σύλληψη 4 ατόμων

Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα μετά την επίθεση σε βάρος αστυνομικών στη συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι του Σάββατου, (31/01).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διέλευση της πορείας, στην οποία συμμετείχαν περίπου 150 άτομα, από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ι.Ν. Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων, η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις εξ΄αυτών.

Στη συνέχεια δυνάμεις στης αστυνομίας που βρίσκονταν στο σημείο προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων εκ των επιτιθέμενων.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

«Απογευματινές ώρες χθες (31-01-2026), πραγματοποιήθηκε έκτακτη συγκέντρωση – πορεία (150) περίπου ατόμων, η οποία κινήθηκε σε κεντρικές οδούς της πόλης.

Κατά τη διέλευση της πορείας από την οδό Εγνατία, στο ύψος του Ι.Ν.Παναγίας της Δεξιάς, ομάδα ατόμων, η πλειονότητα των οποίων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, φέροντας ξύλινα κοντάρια επιτέθηκαν σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων που βρίσκονταν σε διατεταγμένη υπηρεσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών (3) αστυνομικών και τη σύλληψη τεσσάρων (4) εκ των επιτιθέμενων.

Προανάκριση διενεργείται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.»