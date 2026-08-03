Σοβαρό ατύχημα για 25χρονη στο Κιλελέρ: Ακρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλά της

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Κιλελέρ, με νεαρή γυναίκα να ακρωτηριάζεται στο χέρι.
Η 25χρονη χρησιμοποιούσε μηχάνημα για την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων, όταν εγκλωβίστηκε μέσα το χέρι της.
Αποτέλεσμα ήταν να ακρωτηριαστούν ο δείκτης και ο αντίχειρας του δεξιού της χεριού, όπως μεταφέρει το onlarissa.gr.
Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ιδιωτικό όχημα στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, διακομίστηκε στο ΚΑΤ στην Αττική προκειμένου να γίνει επέμβαση για τη συγκόλληση των δύο δακτύλων από εξειδικευμένο γιατρό.
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