Σοβαρό ατύχημα στον Πειραιά: Λεωφορείο παρέσυρε ηλικιωμένη την ώρα που επιβιβαζόταν

Ένα σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (30/10), στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά όταν λεωφορείο παρέσυρε μία ηλικιωμένη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 16.15, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τη στιγμή που η 72χρονη επιχειρούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο.
Η ηλικιωμένη έχει μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένη στο Αττικό νοσοκομείο.
