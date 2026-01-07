Μενού

'Εβρος: Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Βύσσα - Στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε ανήμερα των Φώτων στον Έβρο, με αποτέλεσμα ένας 25χρονος να διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένος στη ΜΕΘ.

Στιγμιότυπο από ΜΕΘ σε Νοσοκομείο
Στιγμιότυπο από ΜΕΘ σε Νοσοκομείο | Eurokinissi
Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον Έβρο ανήμερα των Φώτων με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νοσηλεύεται από χθες, ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.

