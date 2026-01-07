Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε στον Έβρο ανήμερα των Φώτων με αποτέλεσμα να διακομιστεί εσπευσμένα στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νοσηλεύεται από χθες, ο οποίος εντοπίσθηκε στην περιοχή της Νέας Βύσσας τραυματισμένος βαριά στην κοιλιακή χώρα, από όπλο.

Ο τραυματίας χειρουργήθηκε από την ομάδα ιατρών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου οι οποίοι κατάφεραν να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία και να τον σταθεροποιήσουν.

Η κατάσταση της υγείας του 25χρονου κρίνεται πολύ σοβαρή και αν όλα εξελιχθούν ομαλά πρόκειται να υποβληθεί σε δεύτερο χειρουργείο τις επόμενες μέρες.