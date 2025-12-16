Σοβαρό επεισόδιο στην Κέρκυρα: 20χρονη κατήγγειλε επίθεση από γιατρό για μια θέση πάρκινγκ

Ένα απλό ζήτημα στάθμευσης εξελίχθηκε σε σοβαρό επεισόδιο στο κέντρο της Κέρκυρας. Μια 20χρονη καταγγέλλει ότι δέχθηκε λεκτική και σωματική επίθεση από γιατρό του νοσοκομείου του νησιού, όταν προσπάθησε να παρκάρει το αυτοκίνητό της.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, καθώς οι δύο πλευρές δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για το τι συνέβη: η νεαρή μιλά για βίαιη επίθεση που την οδήγησε σχεδόν σε λιποθυμία, ενώ ο γιατρός κάνει λόγο για φραστική παρεξήγηση μετά από χυδαίες ύβρεις.

«Εκείνος το ξεκίνησε»

Η νεαρή γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει ένταση: «Οι βρισιές και όλα αυτά που λέει ο κύριος ότι εγώ το ξεκίνησα… είμαι 20 χρόνων πραγματικά προς Θεού για ποιον λόγο να κάτσω να βρίσω και να κάτσω να κάνω ολόκληρη σκηνή για ένα πάρκινγκ.

Ο κύριος άρχισε να με βρίζει, να μου βρίζει την οικογένεια, να βρίζει τα θεία. Εκείνος το ξεκίνησε».

Η ίδια περιγράφει με λεπτομέρειες τη στιγμή που, όπως καταγγέλλει, δέχθηκε σωματική επίθεση: «Σταθμεύω κανονικά και άρχισε να βρίζει τη φίλη μου αρχικά, με πολύ άσχημο λεξιλόγιο και μετά σταμάτησε δίπλα από το παράθυρό μου και κατέβασα το παράθυρο για να τον ρωτήσω τι συμβαίνει και άρχισε να με βρίζει.

Εγώ απάντησα ‘φύγε, άσε με’ και όπως κάνω το κεφάλι μου να πιάσω τα πράγματά μου να φύγω από το αμάξι μου και να το κλείσω, μου ανοίγει την πόρτα μου και μου επιτίθεται.

Με έπιασε από τον λαιμό, ανέβηκε από πάνω μου και άρχισε να με πνίγει. Μέχρι που πήγα να χάσω και τις αισθήσεις μου».

Η κοπέλα προσθέτει: «Τον κρατούσαν 4 – 5 άτομα για να μην χτυπήσει τη φίλη μου».

Η 20χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα. Όπως λέει, οι αστυνομικοί την αποθάρρυναν από το να προχωρήσει σε μήνυση:

«Προσπαθούσαν να με πείσουν να μην κάνω μήνυση, ότι είναι μία μεγάλη διαδικασία, χρήματα… Τους λέω δεν με ενδιαφέρει, εγώ θέλω να βρω το δίκιο μου».

Η εκδοχή του γιατρού

Από την πλευρά του, ο γιατρός δίνει μια διαφορετική εικόνα: «Γιατί με εξύβρισε χυδαία, για αυτό έγινε. Γι’ αυτόν τον λόγο. Και δυστυχώς έχασα την ψυχραιμία μου και ανταπέδωσα. Αυτό.

Δεν είναι η αιτία η θέση του πάρκινγκ. Η αιτία είναι το χυδαίο φρασεολόγιο το οποίο αναφέρθηκε ενάντιά μου και στην οικογένειά μου. Και πάλι καλά που διατήρησα την ψυχραιμία μου. Χειροδικία δεν υπάρχει, επουδενί. Είναι μία φραστική παρεξήγηση».

Ο ίδιος συμπληρώνει: «Πήρε τη θέση του πάρκινγκ και εγώ τους είπα ‘ωραία παιδεία έχετε’. Αυτή ήταν δηλαδή η αρχική μου αντίδραση. ‘Πολύ ωραία παιδεία έχετε’. Και μετά με έβρισε χυδαία και εγώ ανταπέδωσα το βρίσιμο αυτό.

Λυπάμαι για όλο αυτό που συνέβη. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στη συμπεριφορά του κάθε ανθρώπου, τις οποίες αν τις υπερβεί ο άλλος είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί η ψυχραιμία σου. Δυστυχώς».