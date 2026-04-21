Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη ΒΙΠΕ Πάτρας: Στο νοσοκομείο εργάτης εργοστασίου ξυλείας

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/4) σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ένας άνδρας ηλικίας 50 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως χειριστής πρέσας ξυλείας, τραυματίστηκε στα δάχτυλα του χεριού του κατά την διάρκεια εργασιών.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Ο Άγιος Ανδρέας».