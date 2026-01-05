Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Οδηγός παρέσυρε πεζό και τον παράτησε στην άσφαλτο

Σοβαρά τραυματίστηκε πεζός άντρας που ενεπλάκη σε σφοδρο τροχαίο, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε, γύρω στις 18.30 το απόγευμα και σύμφωνα με με την αστυνομία ο οδηγός του ΙΧ εγκατέλειψε το όχημα και αναζητείται, όπως ενημερώνει και το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.
