Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, έξω από το εμπορικό κέντρο Mare West, όταν Ι.Χ φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του kotinthostv.gr, η σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, ο οποίος μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.
Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό
- Σε νοσοκομείο της Λάρισας η Μαρέβα Μητσοτάκη λόγω αδιαθεσίας
- Θάνατος Μυρτώς: Το ανήσυχο παρελθόν του 26χρονου αρσιβαρίστα - Βίντεο που σηκώνει περιπολικό
- Μυστήριο με τη νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας: Το ηχητικό ντοκουμέντο, το σπασμένο παράθυρο και οι κηλίδες αίματος
- Αφρικανική Σκόνη: Ήταν πάντα τόσο μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα;
