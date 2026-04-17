Σοβαρό τροχαίο στην Κόρινθο: Φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγα λεπτά στην Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών, έξω από το εμπορικό κέντρο Mare West, όταν Ι.Χ φορτηγάκι συγκρούστηκε με μηχανή, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kotinthostv.gr, η σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό του οδηγού της μηχανής, ο οποίος μεταφέρεται αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό