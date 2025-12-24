Σοβαρό τροχαίο στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβαινόντων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, παραμονή Χριστουγέννων, στις 08:30 το πρωί, στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.
Σύμφωνα με το korinthostv.gr, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, οι οποίες προχώρησαν σε απεγκλωβισμό των επιβαινόντων από το όχημα.
Ένας τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
