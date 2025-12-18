Σοβαρό τροχαίο στην Παιανία με δύο τραυματίες και κυκλοφοριακά προβλήματα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα στην Παιανία, στη συμβολή των οδών Δημ. Ν. Χούντα και Αγίας Τριάδος, όταν δύο ΙΧ συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.
Ένας οδηγός υπέστη σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό σε σταθερή κατάσταση, ενώ ένας ακόμη τραυματίας έλαβε ελαφρά φροντίδα.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Τροχαίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με δυσχέρεια έως την απομάκρυνση των οχημάτων.
