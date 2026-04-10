Σοβαρό τροχαίο στην Θεσσαλονίκη: Παρασύρθηκε 65χρονη από ΙΧ – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδός Λαγκαδά), στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο μετά τις 15:00, 65χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο στο ρεύμα εξόδου, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε την τραυματία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
Ο οδηγός του οχήματος παρέμεινε στο σημείο, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
