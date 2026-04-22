Σοβαρό τροχαίο στο Κορωπί: Στην εντατική 21χρονος μετά από σφοδρή σύγκρουση

Σοβαρό ατύχημα στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου. Διασωληνωμένος 21χρονος αναβάτης μετά από σύγκρουση με Ι.Χ. στο Κορωπί.

EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Μια ακόμη αιματηρή σύγκρουση προστέθηκε στη μακρά λίστα των τροχαίων ατυχημάτων στην Αττική, όταν το βράδυ της Τρίτης (22/04), ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και μια μοτοσικλέτα συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό του 21χρονου αναβάτη της μοτοσικλέτας. Η δύναμη της πρόσκρουσης προκάλεσε την εκτίναξη του νεαρού στο οδόστρωμα, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. O 21χρονος μοτοσικλετιστή διεκομίσθη σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Οι αρχές διέκοψαν προσωρινά την κυκλοφορία στο σημείο για τη συλλογή στοιχείων. Το ανακριτικό τμήμα της Τροχαίας διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας αν υπήρξε παραβίαση προτεραιότητας ή υπερβολική ταχύτητα. 

