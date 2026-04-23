Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ με φορτηγό: Επιχείρηση απεγκλωβισμού οδηγού από ΙΧ

Μία εξαιρετικά σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, οδήγησε στον εγκλωβισμό ενός οδηγού στο αυτοκίνητό του και στον σοβαρό τραυματισμό του στον ΒΟΑΚ.

ΕΚΑΒ στη Λαμία
Όχημα του ΕΚΑΒ | Eurokinissi
Μία εξαιρετικά σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, οδήγησε στον εγκλωβισμό ενός οδηγού στο αυτοκίνητό του και στον σοβαρό τραυματισμό του στον ΒΟΑΚ.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της Γεωργιούπολης Αποκορώνου, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ένα ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό μεγάλου όγκου, κατά την ΕΡΤ.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το ΙΧ να ανατραπεί και να εγκλωβιστεί ο 33χρονος οδηγός, ο οποίος με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής, που έσπευσε στο σημείο με 3 οχήματα και 6 πυροσβέστες συνολικά, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε άμεσα στο Νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δε φαίνεται να απειλείται η ζωή του.

Στο σημείο, βρέθηκε και δύναμη της Τροχαίας ΒΟΑΚ για να διευθετήσει την κυκλοφορία και να αποσυμφορήσει την κίνηση που προκλήθηκε από τη διακοπή της ροής των οχημάτων.

