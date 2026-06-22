Σοκ για τον απεργό πείνας Χαντζή: Διεκομίσθη στο νοσοκομείο ζυγίζοντας 36,2 κιλά

Στο Γενικό Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση ο απεργός πείνας Αριστοτέλης Χαντζής.

O απεργός είναι κάτοικος των κατειλημμένων Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του orange press agency, μετά από 138 ημέρες απεργίας, το βάρος του έχει μειωθεί δραματικά, φτάνοντας μόλις τα 36,2 κιλά, δηλαδή κατά 44% λιγότερο από το αρχικό του.

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Σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση της ομάδας που τον παρακολουθεί, παρουσιάζει έντονη εξάντληση, οιδήματα και στα δύο κάτω άκρα, καθώς και αδυναμία να σταθεί όρθιος, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την κινητικότητά του, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία.

Ο Χαντζής ξεκίνησε την απεργία πείνας με κύριο αίτημα την άμεση ακύρωση των σχεδίων ανάπλασης στα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.



Ο Αριστοτέλης Χαντζής, ο οποίος μετακινείται πλέον μόνο με αμαξίδιο, πριν αποχωρήσει έστειλε και πάλι μήνυμα για αγώνα μέχρι τέλους: «Δεν υποχωρούμε, έχουμε ευθύνη να νικήσουμε», ανέφερε στους παρευρισκόμενους, σχηματίζοντας το σήμα της νίκης με τα χέρια του και κρατώντας τα ψηλά μέχρι να φύγει.