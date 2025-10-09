Σοκ με την επίθεση σε έγκυο: «Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» - Τι λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Ένα φρικτό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (7/10) στα βόρεια προάστια της Αττικής, με θύμα μια 38χρονη έγκυο γυναίκα από τη Γεωργία, η οποία δέχτηκε άγρια επίθεση με πιρούνι από τον 43χρονο σύντροφό της.

Η γυναίκα, που βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στα επείγοντα του νοσοκομείου «Αττικόν», έχοντας τραύματα στο πρόσωπο και κυρίως στα μάτια της. Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο δράστης τής επιτέθηκε μέσα στο σπίτι τους, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

Οι γιατροί ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία, ενώ η 38χρονη υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση προκειμένου να σωθεί η όρασή της. Νοσηλεύεται στη μαιευτική – γυναικολογική κλινική του νοσοκομείου, υπό φρούρηση.

Για το φρικτό περιστατικό μιλώντας στο ACTION 24 o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός ανέφερε τα εξής: «Στην εφημερία του Αττικού έφτασε τα μεσάνυχτα μια γυναίκα 39χρονων, γεωργιανής καταγωγής, αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο της το πρόσωπο με πιρούνι και είπε ότι είναι από το σύζυγό της. Τα μάτια της ήταν πολύ άσχημα γιατί το πιρούνι την χτύπησε και εκεί. Οι γιατροί ενημέρωσαν ως όφειλαν την αστυνομία. Τώρα νοσηλεύεται με φύλαξη, έγιναν χειρουργικές επεμβάσεις και παλεύουμε για να σωθεί το μάτι της. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Η γυναίκα είναι τριών μηνών έγκυος, ενώ το παιδί δεν κινδυνεύει».

Προσήχθη ο 43χρονος

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο 43χρονος άνδρας εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ψυχικού–Φιλοθέης και προσήχθη. Μετά την καταγγελία της γυναίκας, συνελήφθη και κρατείται, ενώ η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.